Очередную выездную администрацию в Жуковском проведут в школе-новостройке

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском в пятницу, 25 октября, состоится встреча с жителями города в формате выездной администрации. Она пройдет в школе-новостройке №10, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече планируется обсудить новую схему движения в микрорайоне №5, строительство дороги между улицами Гризодубовой и Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения», – сказали в администрации.Встреча пройдёт по адресу: ул. Левченко, д. 7. Начало – в 17.00.
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