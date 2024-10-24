В Жуковском утвердили треть нового состава Общественной палаты

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Депутаты городского совета депутатов утвердили треть нового состава Общественной палаты Жуковского на заседании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв одобрил ещё одну треть кандидатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В итоге в состав консультативно-совещательного органа, состоящего из 30 жителей Жуковского, войдут все кандидаты после утверждения оставшейся части (10 человек) Общественной палатой Московской области.
Ранее члены Общественной палаты Московской области Олег Стогов, Артём Репяхов и Пётр Ульянов провели личные собеседования с кандидатами. Важным критерием отбора был опыт общественной деятельности и реализация социально значимых проектов.
Приём заявок от кандидатов в члены городской Общественной палаты Жуковского проходил с 26 апреля по 25 мая 2024 года включительно.
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Ранее члены Общественной палаты Московской области Олег Стогов, Артём Репяхов и Пётр Ульянов провели личные собеседования с кандидатами. Важным критерием отбора был опыт общественной деятельности и реализация социально значимых проектов.
Приём заявок от кандидатов в члены городской Общественной палаты Жуковского проходил с 26 апреля по 25 мая 2024 года включительно.
Дайана Хусинова