В Звенигороде проведут мастер-класс по созданию городской панорамы из бумаги

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Мастер-класс «Как нарисовать звенящий город?» проведут для детей в Звенигородском манеже в воскресенье, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Участники мастер-класса научатся создавать городскую панораму из бумаги. Потом всё сделанное будет объединено в единый художественный объект. Кроме того, участникам покажут, как украсить панораму, используя приёмы разноцветной графики», — говорится в сообщении.В ходе мастер-класса ребятам расскажут о сочетании цветов и различных деталей, а также об особенностях архитектуры.
Мастер-класс начнётся в 15:00, возрастные ограничения — 5+.
Ранее сообщалось, что в музеях Московской области приготовили различные мероприятия в честь Дня космонавтики, они назначены на 12, 13 и 14 апреля.
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