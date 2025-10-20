Достижения.рф

Путина облили вином на юбилее Никиты Михалкова

Путин рассказал, что его облили вином на юбилее режиссера Никиты Михалкова
Никита Михалков (Фото: kremlin.ru)

На юбилее режиссёра Никиты Михалкова президента России Владимира Путина облили вином. Об этом телеканалу «Россия 1» рассказал сам глава государства.



Слова российского лидера прозвучали в фильме «Никита Михалков».

«Меня один из его (Михалкова. — прим. ред.) друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — сказал Путин.

Также он назвал Михалкова большим артистом и классиком современного искусства. Режиссёру исполнится 80 лет 21 октября.

Ранее сообщалось, что в том же фильме Путин упоминал о своей дружбе с Михалковым и отмечал, что между ними присутствует «химия».
