Путина облили вином на юбилее Никиты Михалкова
Путин рассказал, что его облили вином на юбилее режиссера Никиты Михалкова
На юбилее режиссёра Никиты Михалкова президента России Владимира Путина облили вином. Об этом телеканалу «Россия 1» рассказал сам глава государства.
Слова российского лидера прозвучали в фильме «Никита Михалков».
«Меня один из его (Михалкова. — прим. ред.) друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — сказал Путин.
Также он назвал Михалкова большим артистом и классиком современного искусства. Режиссёру исполнится 80 лет 21 октября.
Ранее сообщалось, что в том же фильме Путин упоминал о своей дружбе с Михалковым и отмечал, что между ними присутствует «химия».