Всероссийская акция «Семейные традиции» стартует 29 марта

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«С 29 марта по 14 апреля всем школьникам нашей страны, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона, будет предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинациях на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла» и опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ», - поделились в министерстве.
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