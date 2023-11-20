Юные танцоры из Можайска стали лауреатами Московского областного конкурса

Фото: детская школы искусств имени С. В. Герасимова
Дипломы лауреатов второй степени в той же номинации заработали дуэт Софии Киракосян и Анны Ермиловой, Владислава Бойко, а также трио Алёны Дерендяевой, Яны Варюхиной и Анастасии Беловой.
«Поздравляю участников конкурса и благодарю за достойное представление нашего округа. Эта победа - результат труда, преданности и таланта. Желаю новых ярких успехов в будущем», - заявил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.Образцовый хореографический коллектив «Линия танца» уже не в первый раз успешно выступает на различных творческих конкурсах.
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