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Юные танцоры из Можайска стали лауреатами Московского областного конкурса

20 ноября 2023, 19:02
Фото: детская школы искусств имени С. В. Герасимова

Фото: детская школы искусств имени С. В. Герасимова

Хореографический коллектив «Линия танца» Детской школы искусств имени С. В. Герасимова из Можайска стал лауреатом Московского областного конкурса «Школьная пора». Областной конкурс среди детских школ искусств и хореографических школ прошёл во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.
Лауреатами конкурса первой степени стали София Киракосян, Анна Ермилова, Владислава Бойко, Злата Суханова и Мария Левкина. Ребята выступали в категории «современный танец» среди детей 10-12 лет.

Дипломы лауреатов второй степени в той же номинации заработали дуэт Софии Киракосян и Анны Ермиловой, Владислава Бойко, а также трио Алёны Дерендяевой, Яны Варюхиной и Анастасии Беловой.

«Поздравляю участников конкурса и благодарю за достойное представление нашего округа. Эта победа - результат труда, преданности и таланта. Желаю новых ярких успехов в будущем», - заявил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.
Образцовый хореографический коллектив «Линия танца» уже не в первый раз успешно выступает на различных творческих конкурсах.

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#конкурс
#искусство
#танец
#можайск
#дети
#подмосковье
#московская область
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Смолов назвал сериал «Слово пацана» классным
06 декабря 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Форвард «Динамо» Федор Смолов заявил, что смотрит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и назвал его правдоподобным и классным.
«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, а все серии выпустят. Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодёжь, которая стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Смолов.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев прокомментировал претензии к сериалу.

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#сериал
#спортсмены
#мнение
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Премьера спектакля «Жили-были Пёс и Волк» состоится в Московском Губернском театре
06 декабря 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский Губернский театр представляет премьеру спектакля для семейного просмотра «Жили-были Пёс и Волк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановку покажут 9 и 10 декабря на малой сцене Московского Губернского театра. Спектакль сделан по мотивам сказки «Серко».

Зрителям расскажут об история старого Пса, изгнанного хозяевами.С иронией и нежностью ко всем героям спектакль расскажет о том, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить, чтобы обрести любовь.

«Нам хотелось поговорить с большим и маленьким зрителем о том, что каждый стремится любить и быть любимым. Будь он человеком, волком, псом. О том, как больно терять эту любовь и как непросто обрести ее вновь. И еще о том, что нет ничего хуже равнодушия. Можно любить, ссориться и мириться — в этом есть страсть и чувства. А в равнодушии нет ничего, только пустота и одиночество», – отметила режиссер Аделина Сапаева.

Стоит отметит, что подробнее о билетах и спектакле желающие могут узнать на официальном сайте  Московского Губернского театра.

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#история
#спектакль
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#любовь
#московский губернский театр
#подмосковье
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В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»
06 декабря 2023, 14:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» Московской областной филармонии пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 9 декабря в красногорском ДК «Подмосковье».

Для гостей будет показаны искрометный калейдоскоп из вальсов и фрагментов популярных оперетт. Особенностью концерта является, что будут представлены вальсы разных эпох и стилей. 

 Кроме этого, зрители смогут услышать арии и дуэты из оперетт двух других крупнейших композиторов — Имре Кальмана и Франца Легара. Исполнят произведения симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», дирижер Иван Никифорчин, солисты — Елена Терентьева (сопрано), Иван Викулов (баритон), Концертный хор детской хоровой школы «Алые паруса» и заслуженный работник культуры РФ Елена Володина.

Стоит отметить, что в завершении программы покажут фрагментами из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», а именно вальс цветов и вальс снежных хлопьев.

Начало мероприятия в 19:00. Подробную информация можно найти на официальном сайте ДК «Подмосковье».

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#концерт
#зрители
#оркестр
#дк
#мероприятия
#хор
#красногорск
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В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади пройдёт масштабное шоу
05 декабря 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/Iuliia Leonteva

В период Дней Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря пройдёт в масштабное шоу.
Так, мультимедийное шоу будет посвящено 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

Кроме этого, пройдёт финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».

«Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» Катерина Медынцева.

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#концерт
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#санкт-петербург
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В Балашихе работает выставка «Георгий Алексеев. На изломе эпох»
05 декабря 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно посетить в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка проходит на базе историко-краеведческого музея в городе Балашиха.


Георгий Дмитриевич Алексеев является художником и скульптором, который «стоял» у истоков советского искусства. Большую часть жизни он прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Кроме этого, архивные работы художника считаются гордостью Историко-краеведческого музея.

В экспозиции выставки для посетителей представлены его эскизы и наброски графических работ, скульптурные композиции, а также документы и личные вещи. Также дополнением к экспонатам из архива стали репродукции картин, копии плакатов начала XX века и интерьерные бытовые комплексы. 

Стоит отметить, что  посетить выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно до 17 декабря. Подробную информацию о выставке можно найти на официальном сайте музея. 

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#выставка
#балашиха
#вещи
#документы
#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»
05 декабря 2023, 11:46

Фото: пресс-служба федерации бокса России

В Московской области состоится благотворительный фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.
Благотворительный фестиваль пройдет с 29 декабря 2023 по по 8 января 2024 года на базе городского пляжа города Серпухова.

Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут гуманитарные акции, концерты с выступлениями звёзд российской эстрады, спектакли, встречи с любимыми героями русских сказок, квесты, а также мастер-классы с легендарными спортсменами.

Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.

С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.

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#фестиваль
#каток
#аттракционы
#мероприятия
#акции
#горки
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
Сценарист «Слова пацана» Золотарев не увидел причин для запрета сериала
05 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.
Он прокомментировал претензии к сериалу, заявив, что причин для его запрета не видит.

«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.

Он также отметил, что создателям «Слова пацана» совершенно не хочется, чтобы его связывали с криминалом. Золотарев рассказал, что идея фильма возникла у Крыжовникова, так как он интересуется историческим периодом конца 1980-х.

«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.

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#сериал
#россия
#запрет
#сценарий
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Лучшим гастрономическим сувениром России стало подмосковное варенье из огурцов
04 декабря 2023, 17:25

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковное варенье из огурцов получило звание лучшего гастрономического сувенира России. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходил с 1 по 3 декабря в Тверской области.

По итогам конкурса в номинации «Гастрономический сувенир» победителем стало Предприятие «Огуречная столица» из городского округа Луховицы.

«<…>В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации «Гастрономический сувенир», представив жюри и гостям свою уникальную продукцию - сладости из огурцов. Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что луховицкое предприятие представило на конкурс классические варенье из огурцов несколько вкусов: классическое, с яблоком, пряное для иммунитета«Царское». Также гости смогли попробовать мармелад из огурца с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями и имбирем и лимоном. 

Кроме этого, предприниматели привезли ассорти зефира с огуречной начинкой.

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#предприниматели
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Мытищинский музей стал победителем на форуме «Точки притяжения»
04 декабря 2023, 15:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинский историко‑художественный музей стал победителем форума «Точки притяжения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Форум «Точки притяжения» является проектом для пространств во всех регионах России. Он проходил в рамках проекта на международной выставке «Россия» на базе ВДНХ, где были подведены итоги работы проекта за 2023 год.

 В номинации «Историческое воссоздание» одним из победителей является Мытищинский историко-художественный музей. Его признали одним из лучших пространств для развития и взаимодействия молодежи, а также местом притяжения для них.

Стоит отметить, что на торжественной церемонии награждения присутствовал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров, который отметил перспективность развития проекта «Точки притяжения» и его участников.

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