Юлию Барановскую экстренно госпитализировали со съёмок в Салехарде

17 октября 2025, 11:34

Юлия Барановская попала в больницу с болями в животе во время съёмок на Ямале

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно доставили в больницу Салехарда. По информации издания SHOT, врачи провели ей операцию.