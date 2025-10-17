Достижения.рф

Юлию Барановскую экстренно госпитализировали со съёмок в Салехарде

Юлия Барановская попала в больницу с болями в животе во время съёмок на Ямале
Телеведущую Юлию Барановскую экстренно доставили в больницу Салехарда. По информации издания SHOT, врачи провели ей операцию.



Барановской стало плохо во время съёмок на Ямале. Она жаловалась на боли в животе. Медики поместили её в хирургическое отделение местной клиники. Ранее 45-летняя ведущая сообщала, что ей делала абдоминопластику по медицинским показаниям.

Причиной операции стало расхождение мышц после третьих родов. Возможно, нынешнее ухудшение здоровья связано с последствиями этой процедуры. В настоящее время Барановская участвует в судебном процессе с Аршавиным. Футболист требует уменьшить размер алиментов на их общих детей в два раза.

Ольга Щелокова

