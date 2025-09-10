10 сентября возможны нарушения сна у метеозависимых людей из-за магнитных бурь

10 сентября 2025, 03:42

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Магнитная активность 10 сентября снизится до 2-4 баллов, но метеозависимые люди могут столкнуться с бессонницей и головными болями. Скорость солнечного ветра составит 474 км/с, полярные сияния не ожидаются.