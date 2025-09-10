10 сентября возможны нарушения сна у метеозависимых людей из-за магнитных бурь
Магнитная активность 10 сентября снизится до 2-4 баллов, но метеозависимые люди могут столкнуться с бессонницей и головными болями. Скорость солнечного ветра составит 474 км/с, полярные сияния не ожидаются.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 10 сентября магнитосфера Земли будет колебаться в пределах 2-4 баллов, с постепенным снижением активности к вечеру. Вероятность полноценной магнитной бури не превышает 7%, однако геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 25%.
Индекс вспышечной активности сохраняется на желтом уровне (3.0), за последние сутки зарегистрировано две вспышки класса M, не представляющих серьезной угрозы.
Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим дня, избегать стрессов и физических перегрузок. Для минимизации воздействия на самочувствие специалисты советуют легкую диету, полноценный отдых и ограничение времени использования электронных устройств перед сном.
