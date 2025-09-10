Пользователи перечислили самые несбыточные сексуальные фантазии

10 сентября 2025, 03:37

Фото: Istock/proud_natalia

Участники раздела AskReddit на платформе Reddit раскрыли свои самые сокровенные и, как им кажется, несбыточные сексуальные фантазии.





Пользователи в анонимном формате поделились фантазиями, которые они считают практически неосуществимыми. Один из участников признался, что мечтает вернуться в молодость с текущим опытом:



«Хотел бы иметь возможность вернуться в прошлое, когда мне было около двадцати лет, и обрести более молодую физическую форму, но с моим нынешним сознанием. Я бы воспользовался всеми упущенными шансами».



«Перевозбуждение, множественные оргазмы, позы. Не думаю, что это неразумно… Может быть, однажды я найду подходящего человека, с которым смогу испытать это, но сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время».

