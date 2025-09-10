В России предложили запретить движение самокатов у школ и поликлиник
Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил ввести полный запрет на движение средств индивидуальной мобильности вблизи школ, детских садов и поликлиник, а также оценить возможность запрета парковок и аренды самокатов в этих зонах.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров направил обращение на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаила Черникова. Копия обращения есть в распоряжении RT.
Ветров отметил, что электросамокаты остаются одной из главных проблем на дорогах и тротуарах российских городов, создавая риски для детей.
Инициатива включает не только запрет на движение, но и оценку возможности ограничения парковочных зон и аренды СИМ вблизи школ, училищ, детских садов и поликлиник. Это предложение связано с растущим числом инцидентов, связанных с электросамокатами. Например, исследователи отмечают, что за последние два года доля травм из-за падений с самокатов по пути в школу выросла почти в четыре раза, особенно среди детей 10-15 лет.
