В России предложили запретить движение самокатов у школ и поликлиник

10 сентября 2025, 01:00

Фото: iStock/sasha85ru

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил ввести полный запрет на движение средств индивидуальной мобильности вблизи школ, детских садов и поликлиник, а также оценить возможность запрета парковок и аренды самокатов в этих зонах.