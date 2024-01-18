11 мест для крещенских купаний будут работать в Одинцове

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В Одинцовском городском округе будет организовано 11 мест для проведения Крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На территории Московской области продолжают подготовку мест для Крещенских купаний, которые пройдет сегодня ночью.
«Всего в Подмосковье подготовлено 227 площадок с соблюдением всех мер безопасности.<…> В Одинцовском городском округе будет организовано 11 мест для проведения Крещенских купаний», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В городском округе Одинцово для жителей организовали купели у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, на территории часовни Иоанна Предтечи в Дунино, у храма Рождества Иоанна Предтечи в Лесном Городке, у пруда около д. № 19А в Сколково, на территории главного храма вооруженных сил РФ в парке «Патриот», на пруду у д. 15 на ул. Армейской в Кубинке, в Пронском на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского, у ресторана «Причал» в Жуковке, храма преподобного Серафима Саровского в Горках-10 и в Бушарино на территории Михайло-Архангельского храма.
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«Всего в Подмосковье подготовлено 227 площадок с соблюдением всех мер безопасности.<…> В Одинцовском городском округе будет организовано 11 мест для проведения Крещенских купаний», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Мира Полтева