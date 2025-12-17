12-летний рыбак поймал большеротого окуня и установил мировой рекорд

17 декабря 2025, 19:56

В США 12-летний мальчик поймал килограммового окуня и установил мировой рекорд

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Мальчик из США поймал большеротого окуня весом один килограмм и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Об этом информирует Sheridan Media.