12-летний рыбак поймал большеротого окуня и установил мировой рекорд

В США 12-летний мальчик поймал килограммового окуня и установил мировой рекорд
Мальчик из США поймал большеротого окуня весом один килограмм и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Об этом информирует Sheridan Media.



12-летний Такер Басс из Шошони, штат Вайоминг, установил новый рекорд по ловле большеротого окуня на леску с разрывной нагрузкой до двух килограммов. Это произошло 9 августа, когда он рыбачил вместе с отцом на озере Камеахвайт. Однако подтверждение мирового рекорда от Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) пришло только в декабре.

Такер Басс стал единственным действующим рекордсменом из Вайоминга. Летом он не только поймал рыбу, принесшую ему известность, но и выиграл приз программы штата «Рыболов-мастер». Кроме того, школьник успешно выполнил четыре из шести заданий молодежного рыболовного соревнования, организованного департаментом охоты и рыболовства.

