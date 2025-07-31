16-летний разработчик заработал 1 млрд рублей за 3 дня

31 июля 2025, 23:30

Миллиард рублей за 3 дня с фермой-симулятором

Фото: iStock/JuYochi

16-летний школьник заработал миллиард рублей (около $12 млн) за три дня, создав в Roblox симулятор фермы «Grow a Garden», который собрал более 21 млн игроков и побил рекорды Fortnite и Dota 2 по одновременному онлайн-посещению