16-летний разработчик заработал 1 млрд рублей за 3 дня
16-летний школьник заработал миллиард рублей (около $12 млн) за три дня, создав в Roblox симулятор фермы «Grow a Garden», который собрал более 21 млн игроков и побил рекорды Fortnite и Dota 2 по одновременному онлайн-посещению
Подросток разработал игру в редакторе Roblox за 72 часа, предложив игрокам сажать овощи, разводить животных и торговать урожаем.
Монетизация шла через покупку виртуальных инструментов (лопаты, семена) за внутриигровую валюту Robux. Успех проекта привлёк новозеландскую студию Splitting Point (создатели Gunfight Arena), выкупившую 50% прав на игру, но автор сохранил контроль над контентом и долю прибыли.
Аналитики отмечают: игра стала драйвером роста платформы — во II квартале 2025 года ежедневная аудитория Roblox выросла на 41% (до 112 млн пользователей), а акции компании превысили прогнозы Уолл-стрит.
В соцсетях новость вызвала бурную реакцию: одни восхищаются талантом подростка («Обеспечил себя на всю жизнь!»), другие иронизируют: «Я в 16 лет работаю на стройке, а меня с зарплатой кинули».
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