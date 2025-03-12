17-летний главы Чеченской Республики Адам Кадыров получил новую награду

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, получил нагрудный знак отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» за регулярную помощь и поддержку подразделения. Информация о награждении опубликована управлением Росгвардии по Чеченской Республике в официальном Telegram-канале ведомства.