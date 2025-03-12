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17-летний главы Чеченской Республики Адам Кадыров получил новую награду

Сына Рамзана Кадырова Адама наградили за заслуги нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный»
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, получил нагрудный знак отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» за регулярную помощь и поддержку подразделения. Информация о награждении опубликована управлением Росгвардии по Чеченской Республике в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее Адам был внесён в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности руководителя субъекта РФ. Его достижения публично озвучили во время трансляции турнира по смешанным единоборствам в Грозном.

Командир отряда полковник Анзор Бисаев вручил 17-летнему Адаму знак, подчеркнув вклад Адама Кадырова в работу силовых структур.

«Выражаю огромную благодарность от имени всего личного состава ОМОН «АХМАТ-Грозный» Адаму Кадырову за вручение высоких наград, а также президенту Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой за внимание, уделяемое отряду», — отметил Бисаев.
Ранее сообщалось, что пенсию россиян с определенным трудовым стажем предложили увеличить. Инициатива предполагает доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.

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