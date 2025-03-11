Блогера и дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов

Артемий Лебедев (Фото: Instagram* @temalebedev)
Суд в Москве наложил штраф в 40 тысяч рублей на дизайнера и блогера Артемия Лебедева за три случая осквернения религиозных символов, сообщили РИА Новости на основе судебных материалов.
Наказание связано с фото ковра, где изображена курящая Богоматерь, кадром из видео, где Лебедев позирует с нимбом в религиозной позе, и его рассказом об акте аутофелляции.
Изначально протокол поступил в Измайловский суд Москвы в конце февраля, но его вернули в отдел МВД по району Измайлово из-за недочетов — не было подтверждения, что документ вручили Лебедеву, как того требует закон.
Повторное рассмотрение прошло без проблем, и 7 марта суд признал Лебедева виновным по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ, которая касается умышленного публичного осквернения религиозных символов и атрибутики.
Общая сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.
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Изначально протокол поступил в Измайловский суд Москвы в конце февраля, но его вернули в отдел МВД по району Измайлово из-за недочетов — не было подтверждения, что документ вручили Лебедеву, как того требует закон.
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Повторное рассмотрение прошло без проблем, и 7 марта суд признал Лебедева виновным по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ, которая касается умышленного публичного осквернения религиозных символов и атрибутики.
Общая сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.
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Мария Моисеева