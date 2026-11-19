Врач назвал лучшее упражнение для здоровья сердца
Японская ходьба — самое эффективное упражнение для защиты сердца от различных заболеваний, считает врач-кардиолог Аурелио Рохас. Его слова приводит издание El Confidencial.
Суть упражнения заключается в том, чтобы 30 минут ходить по улице с переменной интенсивностью: три минуты — в максимально возможном темпе, но без перехода на бег, еще три — заметно медленнее, и так по кругу.
Специалист отметил, что такая нагрузка воздействует сразу на три ключевых фактора здоровья сердечно-сосудистой системы: улучшает чувствительность к инсулину, нормализует артериальное давление и снижает хроническое воспаление в организме.
Доктор добавил, что японской ходьбой нужно заниматься ежедневно, желательно днем, когда светит солнце, и обязательно в удобной обуви.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Долгушева назвала первые сигналы проблем с сердцем.
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