19 ноября 2026, 21:45

Кардиолог Рохас назвал японскую ходьбу лучшим упражнением для сердца

Фото: iStock/lzf

Японская ходьба — самое эффективное упражнение для защиты сердца от различных заболеваний, считает врач-кардиолог Аурелио Рохас. Его слова приводит издание El Confidencial.