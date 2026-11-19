19 ноября 2026, 22:43

В аэропорту Пскова задержали пассажирку за нападение на стюардессу

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Пассажирка самолета, следовавшего из Калининграда в Псков, напала на бортпроводницу. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.