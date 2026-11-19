Схватившую стюардессу за горло пассажирку задержали в российском аэропорту
Пассажирка самолета, следовавшего из Калининграда в Псков, напала на бортпроводницу. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
По данным ведомства, 35-летняя женщина во время полета вела себя агрессивно. Она ругалась матом и размахивала руками, а также игнорировала замечания членов экипажа и попутчиков. В какой-то момент дебоширка схватила стюардессу за горло.
Коллеги пострадавшей сообщили о необходимости направить наряд к воздушному судну в аэропорту прилета. После посадки полицейские доставили нарушительницу в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Там в отношении нее составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП: «Мелкое хулиганство».
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» Волгоград — Москва задержали на два часа из-за пьяного пассажира, пригрозившего захватить самолет.
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