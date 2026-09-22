28 сентября стартует «Урок цифры» по искусственному интеллекту и 3D-технологиям

22 сентября 2026, 10:57

Фото: урокцифры.рф

28 сентября 2026 года во всех регионах России стартует первый в новом сезоне «Урок цифры». Тема — искусственный интеллект и 3D-технологии. Партнёр урока и разработчик содержания — Благотворительный фонд «Вклад в будущее».





Урок познакомит обучающихся с 3D-печатью, основами работы с 3D-технологиями и ролью ИИ в создании цифровых объектов. Материалы разработали для трёх возрастных групп: 1–4, 5–9 и 10–11 классов. Для каждой группы предусмотрели свой уровень сложности.

«ИИ и 3D-технологии уже становятся частью самых разных отраслей — от промышленности и медицины до архитектуры и дизайна. «Урок цифры» от благотворительного фонда «Вклад в будущее» поможет ребятам увидеть за цифровыми технологиями реальные возможности, попробовать себя в решении практических задач и, возможно, открыть новое направление для будущей профессии», — сообщила директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.