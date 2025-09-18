Маньяк-эксгибиционист напал на девушку в Московской области
В Подмосковье разыскивают мужчину, напавшего на местную жительницу. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 18 сентября.
В материале говорится, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ранним утром брюнетка возвращалась из магазина, а за ней шел подозрительный мужчина в тёмной куртке, надетой на голое тело. Девушка, испугавшись, поспешила в подъезд. Незнакомец пошел за ней и напал.
Её крики привлекли внимание родственников, и злоумышленник, испугавшись, побежал, но так быстро, что подвернул ногу. По словам местных жителей, это не единичный случай — похожий человек ранее уже нападал на женщин.
Перед этим сообщалось, что подросток с ножами и молотком пытался совершить преступление в воронежской школе.
Читайте также: