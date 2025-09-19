SHOT: В США нашли орудие убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man

19 сентября 2025, 05:28

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Неваде (США) спустя три недели после фестиваля Burning Man обнаружили нож, которым убили российского гражданина Вадима Круглова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на офис шерифа округа Першинг.





Уточняется, что кадры орудия убийства не были опубликованы. Следствие не разглашает всю информацию по делу, пока убийца на свободе. Однако известно, что нож для убийства использовался кухонный, с зеленой ручкой.



В настоящее время ведется активный поиск подозреваемого. Организация Secret Witness объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, способную помочь в розыске.





Отец убитого на фестивале Burning Man в США омича Круглова обратился к Трампу

«Круг сужается, но нам все еще нужна ваша помощь. Любая информация о нем, просмотрите, пожалуйста, свои съемки за субботу, 30 августа. Я верю в Божий суд, и карма настигнет всех причастных», — цитирует Telegram-канал SHOT Ольгу.