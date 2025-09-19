SHOT: В США нашли орудие убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man
В Неваде (США) спустя три недели после фестиваля Burning Man обнаружили нож, которым убили российского гражданина Вадима Круглова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на офис шерифа округа Першинг.
Уточняется, что кадры орудия убийства не были опубликованы. Следствие не разглашает всю информацию по делу, пока убийца на свободе. Однако известно, что нож для убийства использовался кухонный, с зеленой ручкой.
В настоящее время ведется активный поиск подозреваемого. Организация Secret Witness объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, способную помочь в розыске.
В офис шерифа уже поступило около 100 сообщений о возможной личности преступника. Сестра погибшего Ольга обратилась к общественности с просьбой содействовать расследованию.
«Круг сужается, но нам все еще нужна ваша помощь. Любая информация о нем, просмотрите, пожалуйста, свои съемки за субботу, 30 августа. Я верю в Божий суд, и карма настигнет всех причастных», — цитирует Telegram-канал SHOT Ольгу.Напомним, что тело погибшего Вадима Круглова обнаружили 30 августа. Он скончался от колото-резаных ранений.
Фестиваль Burning Man – это ежегодное событие в пустыне Блэк-Рок, собирающее десятки тысяч участников со всего мира. В 2025 году он проходил в условиях плохой погоды и ограниченного доступа. Вадим погиб в районе, не оборудованном камерами видеонаблюдения.