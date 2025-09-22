79% россиян верят в инопланетян: исследование ВЦИОМ раскрыло космические предпочтения нации
Согласно исследованию ВЦИОМ, 79% россиян верят в существование разумных существ во Вселенной, при этом мужчины (83%) проявляют большую убежденность, чем женщины (76%). Об этом сообщает РИА Новости.
Опрос, проведенный 2-4 сентября среди 1606 респондентов, показал, что открытие внеземной жизни вызвало бы интерес у 77% россиян, беспокойство — у 30%, а надежду — у 15%. Большинство (61%) считает, что пришельцы ограничатся наблюдением за человечеством, 19% ожидают дружественного сотрудничества, а 10% опасаются попыток завоевания.
Книгой, которая лучше всего объяснит инопланетянам человеческую природу, россияне назвали «Войну и мир» Льва Толстого (15%). На втором месте — Библия (9%), на третьем — «Преступление и наказание» Достоевского и «1984» Оруэлла (по 4%). 63% респондентов признались, что любят фильмы про инопланетян, причем мужчины (71%) чаще женщин (56%) выбирают этот жанр.
Исследование также выявило региональные различия: жители Москвы и Санкт-Петербурга демонстрируют больший скептицизм (74% верят в инопланетян), тогда как на Урале и в Сибири этот показатель достигает 85%.
