79% россиян верят в инопланетян: исследование ВЦИОМ раскрыло космические предпочтения нации

22 сентября 2025, 02:57

Каждый второй россиянин допускает визиты пришельцев на Землю

Фото: Istock/FOTOKITA

Согласно исследованию ВЦИОМ, 79% россиян верят в существование разумных существ во Вселенной, при этом мужчины (83%) проявляют большую убежденность, чем женщины (76%). Об этом сообщает РИА Новости.