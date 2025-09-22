Работодатели в РФ сокращают расходы на персонал при росте зарплат
Российские работодатели демонстрируют парадоксальную экономическую поведенческую модель: одновременно сокращая общие расходы на персонал, они активно повышают заработные платы ключевым сотрудникам.
Следуя из данных Forbes, российские работодатели демонстрируют парадоксальную экономическую модель: одновременно сокращая общие расходы на персонал, они активно повышают заработные платы ключевым сотрудникам. Согласно исследованию консалтингового агентства Б1 с участием 243 компаний, 33% организаций назвали снижение затрат на персонал приоритетом — показатель вырос на 8% по сравнению с 2024 годом.
При этом 90% компаний планируют или уже провели повышение зарплат в 2025 году, а 82% сохранят эту практику в 2026 году.
Основная стратегия заключается в избирательном подходе: компании концентрируют ресурсы на высококвалифицированных специалистах, сокращая затраты за счет оптимизации штата, уменьшения социального пакета и перевода части сотрудников на аутсорсинг. В 2024 году фактические повышения зарплат достигли 12%, превысив запланированные 10%. Парадокс усугубляется на фоне одного из крупнейших в G20 гендерных разрывов в оплате труда — 30,4%, где средняя зарплата женщин составляет 61 113 рублей против 87 757 рублей у мужчин.
