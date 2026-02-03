90% российских пар расстаются в первые десять лет отношений
По статистике, около 90% российских пар прекращают отношения в первые десять лет совместной жизни. Как сообщает издание «Ясно», одна из причин — постепенное ослабление эмоциональной близости на фоне повседневной рутины.
Одним из инструментов поддержания связи остаются совместные романтические события — ужины, праздники, поездки. Однако именно с ними часто связаны разочарования.
Интересно, что для большинства россиян праздники внутри пары имеют значение:
- 62% воспринимают их как проявление внимания со стороны партнёра;
- 59% — как подтверждение чувств;
- 54% — как способ сохранить тёплый и близкий контакт;
- 37% — как важный ритуал для отношений.
- 28% — с нехваткой внимания со стороны партнёра;
- 21% — с разрушением заранее запланированных идей;
- 19% — с разным пониманием того, что такое «романтика».
Примерно в каждом пятом случае несоответствие ожиданий может со временем приводить к охлаждению чувств и утрате живого диалога в паре. Открыто обсуждать свои ожидания готовы далеко не все:
- треть россиян регулярно и прямо говорят о собственных потребностях;
- около 40% делают это время от времени;
- 7% вовсе избегают подобных разговоров.
- 41% — выражают позицию намёками;
- 16% — надеются, что партнёр «догадается сам».
«Зрелая любовь требует мужества называть свои желания вслух и принимать, что другой человек — действительно другой. Парадоксально, но именно признание инаковости партнёра создаёт подлинную близость», — объясняет психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева.