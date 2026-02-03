Достижения.рф

90% российских пар расстаются в первые десять лет отношений

Фото: iStock/Елена Новикова

По статистике, около 90% российских пар прекращают отношения в первые десять лет совместной жизни. Как сообщает издание «Ясно», одна из причин — постепенное ослабление эмоциональной близости на фоне повседневной рутины.



Одним из инструментов поддержания связи остаются совместные романтические события — ужины, праздники, поездки. Однако именно с ними часто связаны разочарования.

Интересно, что для большинства россиян праздники внутри пары имеют значение:

  • 62% воспринимают их как проявление внимания со стороны партнёра;
  • 59% — как подтверждение чувств;
  • 54% — как способ сохранить тёплый и близкий контакт;
  • 37% — как важный ритуал для отношений.
При этом чем выше потребность человека чувствовать себя значимым и нужным, тем выше ожидания от партнёра и совместного времяпрепровождения. Если они не совпадают, романтические события часто разочаровывают. Пары сталкиваются с различными проблемами:
  • 28% — с нехваткой внимания со стороны партнёра;
  • 21% — с разрушением заранее запланированных идей;
  • 19% — с разным пониманием того, что такое «романтика».
За год в России пропали почти 900 детей
За год в России пропали почти 900 детей

Примерно в каждом пятом случае несоответствие ожиданий может со временем приводить к охлаждению чувств и утрате живого диалога в паре. Открыто обсуждать свои ожидания готовы далеко не все:
  • треть россиян регулярно и прямо говорят о собственных потребностях;
  • около 40% делают это время от времени;
  • 7% вовсе избегают подобных разговоров.
Напрямую заявить о недовольстве готовы только 25%:
  • 41% — выражают позицию намёками;
  • 16% — надеются, что партнёр «догадается сам».
«Зрелая любовь требует мужества называть свои желания вслух и принимать, что другой человек — действительно другой. Парадоксально, но именно признание инаковости партнёра создаёт подлинную близость», — объясняет психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0