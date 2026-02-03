90% российских пар расстаются в первые десять лет отношений

03 февраля 2026, 13:40

По статистике, около 90% российских пар прекращают отношения в первые десять лет совместной жизни. Как сообщает издание «Ясно», одна из причин — постепенное ослабление эмоциональной близости на фоне повседневной рутины.





Одним из инструментов поддержания связи остаются совместные романтические события — ужины, праздники, поездки. Однако именно с ними часто связаны разочарования.



Интересно, что для большинства россиян праздники внутри пары имеют значение:

62% воспринимают их как проявление внимания со стороны партнёра;

59% — как подтверждение чувств;

54% — как способ сохранить тёплый и близкий контакт;

37% — как важный ритуал для отношений.

28% — с нехваткой внимания со стороны партнёра;

21% — с разрушением заранее запланированных идей;

19% — с разным пониманием того, что такое «романтика».

треть россиян регулярно и прямо говорят о собственных потребностях;

около 40% делают это время от времени;

7% вовсе избегают подобных разговоров.

41% — выражают позицию намёками;

16% — надеются, что партнёр «догадается сам».

«Зрелая любовь требует мужества называть свои желания вслух и принимать, что другой человек — действительно другой. Парадоксально, но именно признание инаковости партнёра создаёт подлинную близость», — объясняет психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева.