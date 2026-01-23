Росстат: в России продолжает снижаться рождаемость
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам декабря 2025 года снизился до 1,374. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Показатель отражает среднее число детей, которое родила бы женщина за жизнь при сохранении текущих возрастных уровней рождаемости. В течение 2025 года коэффициент колебался в диапазоне от 1,37 до 1,39, тогда как по итогам 2024 года он составлял 1,4.
Для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен находиться на уровне не ниже 2,1, однако Россия остается значительно ниже этого значения уже несколько лет.
Самые высокие показатели рождаемости в 2025 году были зафиксированы в:
- Чеченской Республике — 2,596;
- Республике Тыва — 2,214;
- Ямало-Ненецком автономном округе — 2,01.
- Ленинградской области — 0,914;
- Смоленской области — 1,012;
- Владимирской области — 1,059.
Росстат также зафиксировал снижение рождаемости третьих и последующих детей. В декабре 2025 года соответствующий коэффициент составил 0,362 против 0,376 годом ранее. В статистику не включались данные по новым регионам.
Эксперты связывают возможный рост рождаемости в ближайшие годы с экономической ситуацией. По словам заведующей лабораторией исследований демографии РАНХиГС Аллы Макаренцевой, умеренный рост показателей возможен до 2030 года при улучшении экономических ожиданий населения.
Она отметила, что в России уже сформированы базовые элементы демографической политики. При этом без уверенности в завтрашнем дне семьи продолжают откладывать решение о рождении детей.