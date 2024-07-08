Фруктовый и ягодный: простой рецепт освежающего домашнего лимонада

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Прохладительные напитки в жаркие летние дни особенно актуальны. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие фруктовые и ягодные лимонады можно приготовить в домашних условиях.
Абрикосовый «мохито»Ингредиенты
- Абрикосы – 3.4 шт.
- Сахар – 20 г.
- Лайм – 1.4 шт.
- Вода – 0.4 л.
- Мята
- Абрикосы помыть и высушить на полотенце. Лаймы обдать кипятком.
- Из абрикосов убрать косточки и порезать на кусочки.
- Выложить абрикосы в кастрюлю, добавить сахар и воду (200 мл.), поставить на огонь и довести до кипения (примерно 5 минут).
- Блендером измельчить полученное и дать остыть.
- Лаймы порезать дольками, смешать с мятными листиками и подавить толкушкой для сока.
- Добавить в содержимое абрикосовое пюре и оставшуюся воду. Перемешать и отправить в холодильник.
Лимонад из клубникиИнгредиенты
- Клубника – 29 г.
- Лимон – 0.3 шт.
- Мята
- Вода – 0.4 л.
- Сахар – 21 г.
- Сварить сироп: в кастрюлю налить стакан воды, закипятить, добавить сахар.
- Лимоны помыть, нарезать дольками, залить горячим сиропом.
- Клубнику помыть, нарезать. Мяту помыть.
- Добавляем в емкость мяту и клубнику, заливаем остывшим сиропом, перемешиваем и отправляем в холодильник.
Черносмородиновый лимонад
Ингредиенты
- Вода питьевая - 500 мл.
- Вода минеральная газированная - 1 литр.
- Черная смородина - 250 г.
- Лимон - 1,5 шт.
- Сахар - 4-5 ст.л.
- Мята
Пошаговый рецепт
- Приготовить сироп: в сотейнике довести до кипения питьевую воду с сахаром.
- 1 лимон помыть и выдавить из него сок в сироп. Поварить сироп с лимоном 1 минуту, после чего снять с огня и остудить.
- Ягоды смородины помыть и измельчить блендером.
- В емкость выложить измельченную смесь, добавить порезанные лимон и мяту, влить сироп и минеральную воду.
- Закрыть емкость крышкой или полотенцем и отправить в холодильник.
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Анастасия Бондарева