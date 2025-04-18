«Абсолютная ложь»: Тренер Розанов опроверг заявления фигуристки Жилиной о домогательствах

Сергей Розанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Фигуристка Вероника Жилина заявила, что, когда ей было 11, тренер Сергей Розанов делал ей неоднозначные намёки. Так, в Кисловодске на сборах он уговаривал сделать её массаж, приходил с банкой пива к ней в номер и тренировал её.
Розанов на обвинения ответил, что это всё неправда.
Она отметила, что расследование не будет проводиться, пока в Федерацию фигурного катания Московской области не придёт соответствующее обращение.
Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел сообщил, что организация ведёт переговоры с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии.
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«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил тренер «Матч ТВ». От других комментариев он отказался.Мама фигуристки Людмила обо всём знала. Она не хотела предавать огласке инцидент, произошедший с её дочерью.
«Меня рядом не было, но ребёнок звонил, говорил, что Розанов тащит её в свой номер… Никто ей не помог. Розанов — это зло! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня» — заявила Людмила.На такое поведение родителей Жилиной отреагировала депутат Госдумы Ирина Роднина. По мнению заслуженного мастера спорта, о таких вещах нужно сразу сообщать.
«Что мама делала пять лет? Не хотели говорить, а теперь захотели? <…> Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило репутацию фигуристки, если это действительно так. К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области — прим. ред.) с таким вопросом никто не обращался», — заявила Роднина.
Она отметила, что расследование не будет проводиться, пока в Федерацию фигурного катания Московской области не придёт соответствующее обращение.
Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел сообщил, что организация ведёт переговоры с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии.
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Анастасия Чубина