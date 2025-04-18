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«Абсолютная ложь»: Тренер Розанов опроверг заявления фигуристки Жилиной о домогательствах

Тренер Сергей Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах
Сергей Розанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Сергей Розанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Фигуристка Вероника Жилина заявила, что, когда ей было 11, тренер Сергей Розанов делал ей неоднозначные намёки. Так, в Кисловодске на сборах он уговаривал сделать её массаж, приходил с банкой пива к ней в номер и тренировал её.
Розанов на обвинения ответил, что это всё неправда.
«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил тренер «Матч ТВ». От других комментариев он отказался.
Мама фигуристки Людмила обо всём знала. Она не хотела предавать огласке инцидент, произошедший с её дочерью.
«Меня рядом не было, но ребёнок звонил, говорил, что Розанов тащит её в свой номер… Никто ей не помог. Розанов — это зло! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня» — заявила Людмила.
На такое поведение родителей Жилиной отреагировала депутат Госдумы Ирина Роднина. По мнению заслуженного мастера спорта, о таких вещах нужно сразу сообщать.
«Что мама делала пять лет? Не хотели говорить, а теперь захотели? <…> Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило репутацию фигуристки, если это действительно так. К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области — прим. ред.) с таким вопросом никто не обращался», — заявила Роднина.

Она отметила, что расследование не будет проводиться, пока в Федерацию фигурного катания Московской области не придёт соответствующее обращение.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел сообщил, что организация ведёт переговоры с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии.

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Кинологи рассказали, почему важно разговаривать со своей собакой
Кинолог Голубев: беседы владельца с собакой создает эмоциональную связь
18 апреля 2025, 17:14

Фото: iStock/Liia Galimzianova

Любой владелец собаки хоть раз мечтал, чтобы его четвероногий друг понимает человеческую речь. И хотя полностью обучить собак нашему языку невозможно, кинологи уверены: многое из слов питомцы способны распознавать и беседы с ними очень полезны. Выделили основные причины, почему разговаривать с домашними животными не только можно, но и нужно.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака — социальное существо, и ей важен постоянный контакт с людьми.
«Наши четвероногие друзья отлично умеют распознавать не только отдельные слова, но и мельчайшие изменения в интонациях. Поэтому речь, а особенно её эмоциональная составляющая — не только важнейший элемент дрессировки, но и один из основных способов выразить питомцу свою любовь или, напротив, недовольство», — объяснил он.


Эмоциональная связь


Беседы владельца с собакой — основа для выстраивания особых взаимоотношений между ними. Исследования доказали: несмотря на то, что питомцы иначе воспринимают звуки, они могут узнавать хозяина по голосу. Поэтому ваша речь способна вызвать у них выделение настоящего «гормона любви» — окситоцина.

Психическая устойчивость


Собаке важно понимать, что в доме она находится в безопасности и любима хозяином. Питомцы чувствительны к вашему голосу и интонациям. Разговаривая с четвероногим другом спокойным тоном, вы помогаете ему формировать крепкую нервную систему, что, в свою очередь, позволит питомцу лучше справляться с любым стрессом. Напротив, раздражённый тон может вызвать у него тревогу.

Коррекция поведения


Чёткая речь и правильные интонации также играют важную роль в дрессировке. Регулярное повторение одних и тех же команд помогает собаке связывать фразы с конкретными действиями. В итоге это даже может быть полезно для понимания её мыслей: например, питомец способен научиться подавать вам сигналы или отвечать с помощью специальных голосовых кнопок.

Умственные способности


Запоминание новых слов и считывание интонаций человека дают собакам хорошую умственную нагрузку, которая по интенсивности порой сравнима с физическими упражнениями. Регулярные беседы важны как для щенков на этапе их становления, так и для пожилых собак — для сохранения остроты ума.


Терапевтический эффект


Регулярные беседы полезны не только для собак, но и для их владельцев. Общение с питомцами способствует снижению уровня кортизола, отвечающего за стресс в организме человека. Именно поэтому в мире набирает популярность канистерапия — метод лечения и реабилитации с помощью собак.

Как видно, долгие разговоры с питомцами и даже «сюсюкания» с ними, которые могут показаться странными для окружающих, являются вполне нормальными и даже полезными. Регулярный диалог — ключевой способ подтвердить для них, что они являются неотъемлемой частью вашей жизни.

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Детский омбудсмен поддержала призыв демографа к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Омбудсмен РТ Волынец: забыть об интимной близости до свадьбы должны и мужчины
18 апреля 2025, 16:59

Фото: istockphoto/grinvalds

Мнение демографа Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы, чтобы избежать нежелательных беременностей и абортов, сегодня разделяют многие россияне и оно соответствует понятиям духовно-нравственных ценностей, которые прописаны в 809-м указе Президента РФ. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.
В беседе с «Татар-информом» она подчеркнула, что в первую очередь, учить молодое поколение нравственности должны мамы и папы, в том числе своим личным примером, так как дети повторяют за своими родителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане также отметила, что отказ от интимной близости до свадьбы практикуют многие религиозные семьи разных конфессий.
«Я вообще не вижу в этом ничего плохого, абсолютно. Это действительно повышает ценность в глазах друг друга у будущих супругов», — добавила Волынец.
Омбудсмен обратила внимание, что воспитывать в такой парадигме следует не только девочек, но и мальчиков.
«Чтобы не было такого, что мальчик с кем хочет гуляет с 12 лет, а девочка его ждет. И тогда такая система воспитания действительно станет лучшей профилактикой и заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности в подростковом возрасте, и вообще распущенности половой. Потому что, когда есть вседозволенность, когда нет тайны интимной жизни, тогда люди и не ценят друг друга, нет страха потерять человека», — считает Волынец.
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«Новая сила на страже справедливого мира»: Кустурица восхитился приглашением Путина на парад 9 мая
Режиссер Кустурица: парад 9 мая в Москве — признание новой силы и вооружения
18 апреля 2025, 16:56

Эмир Кустурица (фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Приглашение президента России Владимира Путина на парад 9 мая в честь 80-летия Победы в Москве — это признание новой силы и вооружения на страже справедливого мира. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.
«Это не просто приглашение некоего сочувствующего, человека, который сопереживает тому, что было 80 лет назад, но и признание новой силы, нового вооружения, которое будет защищать справедливый мир», — поделился эмоциями он в беседе с RT.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудет много гостей. Как сообщают argumenti.ru, представитель Кремля также подчеркнул, что мероприятия на 9 мая не являются форумом.
«Песков указал, что мероприятие не будет носить элементы Ялтинской конференции 1945 года», — говорится в материале.
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В России начали продавать «дубайские» пасхальные куличи
18 апреля 2025, 16:52

Фото: iStock/a-lesa

В России начали продавать «дубайские» пасхальные куличи, вдохновленные «дубайским шоколадом», который завирусился в интернете в 2024 году. Соответствующие объявления о предзаказе на выпечку появились в Кемерово.
«Кемеровский кондитер за 1300 рублей предлагает выпечку кулича с несколькими вариантами начинок. В их числе и начинка «дубайский шоколад». <…> Дубайский шоколад отличается от обычного начинкой, в основе которого ореховая фисташковая паста, в которую добавляются волокна обжаренного на масле хрустящего теста катаифи», — пишет «Сiбдепо».
В то же время в Подмосковье подсчитали примерную стоимость набора продуктов, которые понадобятся для приготовления куличей в домашних условиях. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на региональный минсельхоз, один кулич обойдется примерно в 72 рубля.
«В розничных торговых сетях региона цена за 1 кг муки составляет от 29 руб., 1 литра молока — от 69 руб., десяток яиц — от 79 руб., 180 г сливочного масла — от 165,1 руб., 1 кг соли — от 15 руб., 1 кг сахара — от 62,7 руб., 11 г сухих дрожжей — от 12 руб», — передает агентство сообщение ведомства.
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Эксперт оценил возвращение пива на стадионы
Эксперт Черниговский: ограничения на продажу алкоголя расширяют теневой сектор
18 апреля 2025, 16:41

Фото: iStock/Anton Vierietin

Предложенное министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым возвращение пива на стадионы — это шаг к цивилизованному потреблению, так как ограничения на продажу алкоголя лишь способствуют расширению теневого сектора. Об этом заявил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его словам, государству сначала следует усилить борьбу с нелегальным рынком алкоголя, прежде чем ограничивать легальный.
«Парадокс в том, что каждое новое ограничение в легальной рознице не снижает уровень потребления алкоголя, а лишь способствует расширению теневого сектора. Это приводит к увеличению случаев отравлений, госпитализаций и даже смертельных исходов. В этом контексте предложение разрешить продажу пива на стадионах выглядит вполне разумным», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.
В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежа Литвинова-Гразион рассказала, почему с возрастом похмелье становится тяжелее и после 30 лет интоксикация ощущается болезненнее. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что с годами снижается количество ферментов, которые синтезирует печень для борьбы с алкоголем, а соответственно, снижается и скорость метаболизма спиртного. Также врач подчеркнула, что метаболизм алкоголя — индивидуальный показатель, который зависит от множества факторов.
«В заключение стоит отметить, что самый действенный способ избежать негативных последствий — это контролировать количество употребляемого спиртного. <…> На самом деле не существует безопасного алкоголя и безвредной его дозировки», — добавила специалист.
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