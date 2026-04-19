Адаму Кадырову вручили медаль «20 лет полку «Север» имени Ахмата Кадырова»
Помощнику главы Чечни и секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову вручили памятную медаль. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования полка «Север» имени Героя России А. А. Кадырова.
«Награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал текст награждения ведущий мероприятия.Полк «Север» носит имя первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы региона Рамзана Кадырова. Мероприятие прошло с участием представителей силовых структур и ветеранов подразделения.
Накануне с праздником труда поздравили специалистов отрасли городского хозяйства Подмосковья.