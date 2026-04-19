Адаму Кадырову вручили медаль «20 лет полку «Север» имени Ахмата Кадырова»

Адам Кадыров

Помощнику главы Чечни и секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову вручили памятную медаль. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.





Церемония состоялась в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования полка «Север» имени Героя России А. А. Кадырова.

«Награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал текст награждения ведущий мероприятия.