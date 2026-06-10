Адвокат Алыев: осужденному за мошенничество дропперу нечем рассчитаться с Долиной

10 июня 2026, 19:31

Фото: iStock/AMilkin

Адвокат Асим Алыев, который защищал в суде дроппера Андрея Основу по делу Ларисы Долиной, заявил, что молодому человеку нечего отдавать певице.





Напомним, Долина 8 июня подала иск в Лефортовский районный суд Москвы о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников, обманувших ее. Ответчиками по делу проходят Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.



«У Основы ничего нет. Он из бедной семьи. Как она что-то с него взыщет? Что можно с него взыскать? Деньги, которые на карту поступали... Она ему, можно сказать, не принадлежала. Он её передал третьим лицам», — сказал Алыев в разговоре с RT.