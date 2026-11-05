Адвокат объяснил, что делать, если человек умер дома

05 ноября 2026, 07:43

Адвокат Караваев: даже если очевидно, что человек умер, нужно вызвать скорую

Фото: iStock/maxim4e4ek

При смерти человека дома необходимо позвонить по номеру 112 и вызвать скорую помощь. Констатировать смерть должен врач, напомнил адвокат проекта Федеральной палаты адвокатов РФ «Дети и закон. Грани допустимого» Александр Караваев.