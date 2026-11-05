Адвокат объяснил, что делать, если человек умер дома
При смерти человека дома необходимо позвонить по номеру 112 и вызвать скорую помощь. Констатировать смерть должен врач, напомнил адвокат проекта Федеральной палаты адвокатов РФ «Дети и закон. Грани допустимого» Александр Караваев.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист посоветовал сообщить диспетчеру о случившемся и уточнить, вызовет ли скорая полицию. Сотрудники полиции осмотрят место происшествия и проверят, нет ли признаков насильственной смерти.
До приезда специалистов Караваев призвал оставить все как есть. Не стоит перемещать или переодевать умершего, наводить порядок и выбрасывать лекарства или упаковки от них. Изменения обстановки могут вызвать подозрения.
Особенно важно ничего не трогать при внезапной смерти, а также если человек перед этим падал, получал травму, принимал лекарства или употреблял алкоголь.
При разговоре с полицией адвокат рекомендовал рассказать, когда человека в последний раз видели живым и кто его обнаружил. Сотрудникам понадобятся сведения о жалобах на здоровье, заболеваниях и последних обстоятельствах жизни умершего.
Для оформления документов следует подготовить паспорт, полис ОМС, СНИЛС и медицинские бумаги, в том числе выписки и рецепты. Полиция выдаст направление в морг, куда тело доставит специализированная служба. Медицинское свидетельство о смерти оформит врач поликлиники или морга. С этим документом можно обратиться за гербовым свидетельством в ЗАГС или МФЦ.
По словам Караваева, близкие родственники вправе письменно отказаться от вскрытия, если подозрений на насильственную смерть нет.
Адвокат посоветовал самостоятельно выбрать ритуальную службу и не подписывать документы в первые часы. Кроме того, он предостерег от использования банковской карты умершего и снятия денег с его счета: средства входят в наследственную массу, а такие действия могут квалифицировать как преступление. Получение ценностей и документов до вступления в наследство, по словам юриста, способно привести к спорам с другими наследниками.
Читайте также: