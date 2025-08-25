Адвокат объяснил, как родителям школьников получить выходной на 1 сентября
Родители школьников могут получить выходной 1 сентября тремя способами: взять отгул, оформить за этот день отпуск за свой счёт или использовать один день из государственного отпуска, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский «Татар‑информу».
По закону работодатель не обязан предоставлять такой выходной, даже для родителей первоклассников, однако на практике многие договариваются — можно попросить отгул или unpaid‑отпуск на этот день, либо зачесть его из государственного отпуска.
Аграновский отметил, что решение остаётся за работодателем, но выразил надежду: тема уже обсуждается в Госдуме, и в перспективе такой выходной может стать обязательным.
Перед этим россиянам дали советы по подготовке ребёнка к новому учебному году.
Читайте также: