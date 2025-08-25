Адвокат объяснил, как родителям школьников получить выходной на 1 сентября

25 августа 2025, 14:25

Аграновский: Получить выходной на 1 сентября можно в счет отпуска

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Родители школьников могут получить выходной 1 сентября тремя способами: взять отгул, оформить за этот день отпуск за свой счёт или использовать один день из государственного отпуска, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский «Татар‑информу».