Известная журналистка из США подверглась травле из-за своей поездки в Россию
Американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила о травле из-за поездки в РФ
Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась травле и обвинениям в причастности к «русскому заговору» после своей поездки в РФ. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
Оуэнс является представительницей консервативных кругов США. Она известна многим американцам как ведущая популярного подкаста, а также личного блога — на журналистку подписано более шести миллионов человек. Несколько дней назад Оуэнс прибыла в РФ и планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Политолог оценил кризис в ООН
Блогер призналась, что столкнулась с нападками в связи с поездкой. Часть американцев заняла агрессивную позицию, желая запугать людей и представить путешествия в Россию чем-то криминальным. Так, например, критики утверждают, что журналистка якобы приехала «подзаработать» и нарушает законы своей страны.
«Давления со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. (...) Что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор и финансирование — все это безумные истории», — поделилась блогер.Оуэнс твёрдо противостоит ложным сведениям, поскольку в них нет и капли правды. Она пояснила, что подобным «злым мифам» уже достаточно много лет — известная журналистка успела к ним привыкнуть.
Ранее «Радио 1» сообщало о новом открытии, которое исследователи сделали при анализе данных работы с ИИ. Оказалось, что искусственный интеллект ускоряет выполнение задач, но сам по себе не повышает производительность труда. Сэкономленное время большинство людей тратят на отдых, а не на развитие новых навыков.