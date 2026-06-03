Известная журналистка из США подверглась травле из-за своей поездки в Россию

03 июня 2026, 05:06

Американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила о травле из-за поездки в РФ

Кэндис Оуэнс (Фото: Instagram* @realcandaceowens)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась травле и обвинениям в причастности к «русскому заговору» после своей поездки в РФ. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.





Оуэнс является представительницей консервативных кругов США. Она известна многим американцам как ведущая популярного подкаста, а также личного блога — на журналистку подписано более шести миллионов человек. Несколько дней назад Оуэнс прибыла в РФ и планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





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«Давления со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. (...) Что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор и финансирование — все это безумные истории», — поделилась блогер.