Житель Ступина перевёл на свой счёт с помощью телефона знакомой 870 000 рублей

12 ноября 2025, 16:08

Ступинские полицейские задержали мошенника, обманувшего местную жительницу на 870 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратилась 55-летняя женщина с заявлением о мошеннических действиях. Сумму материального ущерба она оценила в 870 000 рублей.

«Полицейские установили, что мужчина, находясь в гостях у потерпевшей, заметил её оставшийся без присмотра телефон. Используя установленное на нём банковское приложение, он перевёл деньги женщины себе на карту. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель», – заявила Петрова.