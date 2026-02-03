Выяснилось состояние детей, пострадавших в ДТП в Красноярском крае

03 февраля 2026, 02:28

Семь пострадавших в ДТП в Красноярском крае детей находятся в больницах

Фото: iStock/sudok1

После аварии с автобусом в Красноярском крае в больницах находятся семеро пострадавших детей. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжёлое, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.





В понедельник на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение автобуса «Газель» и грузовика Iveco. Причиной аварии стал отцепившийся во время буксировки модульный дом, который перевозил грузовик. В результате погибли пять человек, включая несовершеннолетних.





«На стационарном лечении находятся семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в материале.