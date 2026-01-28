Адвокат требует освободить владельца обрушившегося ТЦ в Новосибирске
Адвокат Евгений Старостенко намерен обжаловать решение суда об аресте своего подзащитного, владельца обрушившегося торгового центра в Новосибирске Сергея Туркова, поскольку его заключение под стражу не имеет под собой фактических оснований.
Напомним, 21 января в Новосибирске произошло обрушение конструкций кровли второго этажа здания ТЦ на улице Наумова. Под завалами погиб один человек, еще двое пострадали.
«Суд принял решение об избрании меры пресечения в отношении моего подзащитного, исходя из тяжести преступления, при этом пришел к выводу, что он может скрыться от органов расследования или оказать воздействие на участников процесса. Но никаких конкретных данных, на основании которых суд мог сделать такие выводы, в распоряжении суда не имелось», — заявил Старостенко в разговоре с Om1 Новосибирск.
Он подчеркнул, что Турков оперативно прибыл на место трагедии, оказывал посильную помощь сотрудникам МЧС, а также предложил личную спецтехнику для разбора завалов. Далее он полностью сотрудничал со следствием и помог организовать похороны для погибшего.
По словам адвоката, пока не ясны причины обрушения здания. Для этого необходимо провести соответствующую экспертизу. Если будет установлено, что ЧП произошло из-за ошибок в проектировании или строительства ТЦ, то Турков автоматически станет непричастным к делу, поскольку имеет на руках договоры на оказание этих услуг.
Старостенко отметил, что его подзащитный глубоко переживает за пострадавших и ищет возможности для оказания им всей необходимой помощи.
«Я считаю, что имеются все основания для того, чтобы Туркова из-под стражи освободить. Ему нечего делать в СИЗО. Сейчас нужно заниматься тем, чтобы помогать потерпевшим, помогать следствию в установлении обстоятельств по делу», — заключил адвокат.