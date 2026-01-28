Адвокат требует освободить владельца обрушившегося ТЦ в Новосибирске

28 января 2026, 12:58

Фото: iStock/simpson33

Адвокат Евгений Старостенко намерен обжаловать решение суда об аресте своего подзащитного, владельца обрушившегося торгового центра в Новосибирске Сергея Туркова, поскольку его заключение под стражу не имеет под собой фактических оснований.





Напомним, 21 января в Новосибирске произошло обрушение конструкций кровли второго этажа здания ТЦ на улице Наумова. Под завалами погиб один человек, еще двое пострадали.





«Суд принял решение об избрании меры пресечения в отношении моего подзащитного, исходя из тяжести преступления, при этом пришел к выводу, что он может скрыться от органов расследования или оказать воздействие на участников процесса. Но никаких конкретных данных, на основании которых суд мог сделать такие выводы, в распоряжении суда не имелось», — заявил Старостенко в разговоре с Om1 Новосибирск.

«Я считаю, что имеются все основания для того, чтобы Туркова из-под стражи освободить. Ему нечего делать в СИЗО. Сейчас нужно заниматься тем, чтобы помогать потерпевшим, помогать следствию в установлении обстоятельств по делу», — заключил адвокат.