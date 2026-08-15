Ребенок погиб в ДТП по вине пьяного водителя в российском регионе
Ребенок погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
Трагедия произошла 15 августа в 14:00 мск на первом километре автодороги «подъезд к пос. Славянка». Водитель Citroën с двумя детьми в салоне не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на бок. В результате восьмилетняя девочка скончалась на месте. Пятилетнего пассажира и самого автомобилиста с травмами госпитализировали.
По данным полиции, уровень алкоголя у мужчины составил 0,355 мг/л. В настоящее время ведется проверка по факту происшествия, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что авария с большегрузом в Тверской области унесла жизни двух человек.
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