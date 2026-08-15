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Девочка-подросток во время приготовления ужина в Москве чуть не зажарилась сама

Девочка-подросток чуть не спалила квартиру в Москве во время приготовления ужина
Фото: istockphoto/bgton

Несовершеннолетняя девушка получила тяжелые ожоги в результате возгорания во время приготовления ужина. Инцидент произошел в московской квартире, пишет SHOT.



По предварительным данным, в момент готовки подросток плеснула масло на разогретую сковороду, что спровоцировало мгновенную вспышку. Огонь быстро перекинулся на натяжной потолок, в результате чего кухонное помещение выгорело полностью.

Пострадавшую с диагностированными ожогами экстренно госпитализировали. О состоянии девочки на текущий момент не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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