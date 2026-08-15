Девочка-подросток во время приготовления ужина в Москве чуть не зажарилась сама

15 августа 2026, 22:09

Девочка-подросток чуть не спалила квартиру в Москве во время приготовления ужина

Фото: istockphoto/bgton

Несовершеннолетняя девушка получила тяжелые ожоги в результате возгорания во время приготовления ужина. Инцидент произошел в московской квартире, пишет SHOT.