Девочка-подросток во время приготовления ужина в Москве чуть не зажарилась сама
Несовершеннолетняя девушка получила тяжелые ожоги в результате возгорания во время приготовления ужина. Инцидент произошел в московской квартире, пишет SHOT.
По предварительным данным, в момент готовки подросток плеснула масло на разогретую сковороду, что спровоцировало мгновенную вспышку. Огонь быстро перекинулся на натяжной потолок, в результате чего кухонное помещение выгорело полностью.
Пострадавшую с диагностированными ожогами экстренно госпитализировали. О состоянии девочки на текущий момент не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Подробности в нашем материале.
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