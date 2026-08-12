Лёгкий транспортный самолёт рухнул в Самарской области, один человек пострадал
В Самарской области рухнул лёгкий транспортный самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Инцидент произошёл рано утром 12 августа около населённого пункта Новая Жизнь Кошкинского муниципального района. На место оперативно выехали спасатели.
Отмечается, что в результате падения воздушного судна никто не погиб, однако один человек получил травмы. Его уже доставили в больницу. Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что вчера утром в Москве на Ходынской улице грузовой автомобиль сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Водитель не остановился и покинул место происшествия, скорую помощь для женщины вызвали очевидцы. Пострадавшую оперативно госпитализировали, подробности читайте здесь.
Читайте также: