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Лёгкий транспортный самолёт рухнул в Самарской области, один человек пострадал

Фото: iStock/Diy1

В Самарской области рухнул лёгкий транспортный самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.



Инцидент произошёл рано утром 12 августа около населённого пункта Новая Жизнь Кошкинского муниципального района. На место оперативно выехали спасатели.

Отмечается, что в результате падения воздушного судна никто не погиб, однако один человек получил травмы. Его уже доставили в больницу. Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.

Ранее «Радио 1» передавало, что вчера утром в Москве на Ходынской улице грузовой автомобиль сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Водитель не остановился и покинул место происшествия, скорую помощь для женщины вызвали очевидцы. Пострадавшую оперативно госпитализировали, подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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