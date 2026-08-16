Жесткое ДТП унесло жизни двух человек и отправило еще шестерых в больницу

16 августа 2026, 00:45

Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП под Астраханью

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Астраханской области произошло смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.