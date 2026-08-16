Жесткое ДТП унесло жизни двух человек и отправило еще шестерых в больницу
В Астраханской области произошло смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Трагедия произошла на трассе Астрахань — Махачкала в Лиманском районе. Предварительно, водитель Toyota Sienna не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии погибли 56-летняя женщина и 20-летняя девушка. Еще шесть пассажиров, в том числе трое детей 2018, 2020 и 2024 годов рождения, госпитализировали с травмами. В настоящее время автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного водителя в Ленинградской области.
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