«Багажный бунт» в Шереметьево: Циклон «Фрэнсис» заблокировал тысячи возмущенных пассажиров в аэропорту
Рекордный циклон «Фрэнсис» вызвал масштабные задержки в московском аэропорту Шереметьево, где около 3000 пассажиров оказались заблокированы в зоне выдачи багажа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на ожидающих чемоданы людей.
Некоторые ждут свои чемоданы по пять-шесть часов после прилёта.
«Среди пассажиров, ожидающих свои сумки, есть семьи с детьми. Туристы не хотят уходить из зоны получения багажа, ведь потом не смогут войти обратно. Им приходится ютиться в небольшом помещении», — говорится в материале.
По словам ожидающих, ситуация накаляется. Очередь двигается с трудом. Люди толпятся у стойки регистрации и кричат на персонал, повторяя фразу «где багаж?», а прибытие каждой партии чемоданов и сумок встречают аплодисментами.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сбой в обработке и выдаче багажа объяснили продолжительным интенсивным снегоподом, из-за которого замедлилась работа техники.
Напомним, что циклон «Фрэнсис» побил суточный рекорд по количеству снега в Москве, выпавшего за последние полвека — на столицу обрушилось 42% месячной нормы осадков. Ранее «Радио 1» писало о срыве почти ста рейсов в различных аэропортах Москвы из-за сильнейшей метели.