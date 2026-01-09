«Багажный бунт» в Шереметьево: Циклон «Фрэнсис» заблокировал тысячи возмущенных пассажиров в аэропорту

09 января 2026, 23:52

В Москве «Фрэнсис» заблокировал около 3000 пассажиров в Шереметьево, люди бунтуют

Фото: iStock/MariusLtu

Рекордный циклон «Фрэнсис» вызвал масштабные задержки в московском аэропорту Шереметьево, где около 3000 пассажиров оказались заблокированы в зоне выдачи багажа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на ожидающих чемоданы людей.





Некоторые ждут свои чемоданы по пять-шесть часов после прилёта.





«Среди пассажиров, ожидающих свои сумки, есть семьи с детьми. Туристы не хотят уходить из зоны получения багажа, ведь потом не смогут войти обратно. Им приходится ютиться в небольшом помещении», — говорится в материале.