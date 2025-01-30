Афанасьев день 31 января: почему нельзя выходить на улицу и лечить зубы в праздник Афанасия и Кирилла, народные приметы

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31 января православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, которые мужественно отстаивали веру и защищали церковь от ересей. В этот же день вспоминают родителей Сергия Радонежского — преподобных Кирилла и Марию. В народе дату называют Афанасьевым днём или Афанасием-Ломоносом, связывая её с крепкими морозами и приметами, предсказывающими погоду на ближайшие недели. Что можно и нельзя делать в Афанасьев день, расскажет «Радио 1».
Афанасий и Кирилл
31 января православная церковь вспоминает двух великих защитников христианской веры — святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Эти святые сыграли ключевую роль в укреплении догматов православного учения, противостоя ересям, которые угрожали христианской церкви в их времена. Их труды и жертвенная жизнь оставили глубокий след в истории христианства.
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Святитель Афанасий Великий
Афанасий Великий (ок. 297–373 гг.) родился в Александрии. С юных лет он проявлял глубокую приверженность христианству, что предопределило его путь служения церкви.
В 325 году Афанасий участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее, где активно выступал против арианской ереси, утверждавшей, что Иисус Христос не является единосущным Богу Отцу.
После смерти архиепископа Александра в 326 году Афанасий занял его место на Александрийской кафедре. За свою непримиримую позицию в отношении арианства он неоднократно подвергался гонениям и ссылкам, но каждый раз возвращался к своему пастве, продолжая отстаивать чистоту православного вероучения.
Его богословские труды, такие как «Слово на язычников» и «Слово о воплощении» стали фундаментальными для христианской теологии.
Святитель Кирилл Александрийский
Кирилл Александрийский (ок. 376–444 гг.) был племянником архиепископа Феофила Александрийского и получил блестящее образование. В 412 году он стал архиепископом Александрии.
Кирилл известен своей решительной борьбой против несторианской ереси, которая разделяла Иисуса Христа на две отдельные личности — божественную и человеческую. На Третьем Вселенском соборе в Эфесе в 431 году, благодаря усилиям Кирилла, несторианство было осуждено, а учение о единой природе Христа и признание Девы Марии Богородицей были подтверждены.
Среди его трудов выделяются «Толкование на Евангелие от Иоанна» и многочисленные богословские послания, разъясняющие догматы христианской веры.
Святители Афанасий, Кирилл Александрийские (фото: patriarchia.ru)
Кирилл и Мария Радонежские
31 января православные христиане вспоминают не только святителей Афанасия и Кирилла, но и родителей преподобного Сергия Радонежского — Кирилла и Марию.
Кирилл был на службе у ростовских князей и даже сопровождал их в Золотую Орду, но несмотря на мирскую деятельность, всегда строго придерживался церковных уставов.
Мария, по некоторым данным, происходила из рода чингизидов. Она также жила по христианским законам и поддерживала нуждающихся.
В последние годы своей жизни супруги поселились в монастыре Покровской Хотьковой обители, где приняли постриг и провели оставшуюся часть жизни в молитвах и покаянии. Оба они ушли из жизни в один год.
Кирилл и Мария Радонежские (фото: patriarchia.ru)
Афанасьев день
Афанасьев день так же известен как Афанасий-ломонос. Это название связано с тем, что в этот период, как правило, наступают сильные морозы. В народных приметах и поговорках этот день ассоциировался с холодами и морозами: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос».
В народных поверьях также говорилось, что на Афанасия по земле разгуливает нечистая сила. Считалось, что ведьмы, которые после своих шабашей «теряют головы» от веселья, начинают вредить людям. Чтобы защититься от этих злых существ, проводились обряды изгнания нечистой силы. В полночь знахари «заговаривали» печные трубы, чтобы не дать ведьмам проникнуть в дом, а крестьяне с кнутами обходили дома, хлева и амбары, колотя по ним — таким образом, они отпугивали злые силы.
Помимо защиты от нечистых сил, этот день также был временем для отдыха и общения с близкими. В некоторых регионах России на Афанасия кормили гусей и уток зерном, чтобы птицы были здоровы, и поэтому этот день в народе называли «гусиным праздником».
Что нельзя делать 31 января
- В этот день лучше остаться дома и избегать лишних выходов на улицу;
- не самое подходящее время для важных событий, таких как переезд или свадьба, — они могут принести проблемы в будущем;
- первое свидание лучше перенести, так как оно может не сложиться удачно;
- в день Афанасия не стоит крестить мальчиков — существует поверье, что это может ослабить их мужскую силу;
- не лучший день для операций или лечения зубов — могут возникнуть осложнения;
- не рекомендуется ругаться или спорить с близкими, так как это может привлечь негативную энергию;
- лучше не допивать из стакана после других людей — можно непреднамеренно «перенять» их неприятности.
Приметы на 31 января
На Афанасиев день существует несколько народных примет:
- если день выдался ветреным, это может означать, что весна будет поздней;
- ясная погода в полдень предсказывает, что весна наступит рано;
- если вороны летают большими стаями, это может быть признаком того, что морозы усилятся;
- шумный самовар — примета, что впереди будут сильные морозы;
- если земля промерзла к Афанасию, то это сулит богатый урожай летом;
- потепление в этот день может означать, что лето будет дождливым и ненастным.
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Дайана Хусинова