Афанасьев день 31 января: почему нельзя выходить на улицу и лечить зубы в праздник Афанасия и Кирилла, народные приметы

31 января православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, которые мужественно отстаивали веру и защищали церковь от ересей. В этот же день вспоминают родителей Сергия Радонежского — преподобных Кирилла и Марию. В народе дату называют Афанасьевым днём или Афанасием-Ломоносом, связывая её с крепкими морозами и приметами, предсказывающими погоду на ближайшие недели. Что можно и нельзя делать в Афанасьев день, расскажет «Радио 1».