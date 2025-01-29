Антон Перезимник 30 января: как сохранить благополучие и достаток, чего делать категорически нельзя, народные приметы

Фото: iStock/alexkich
В этот день, 30 января 2025 года, православные христиане чтят память двух святых — Антония Великого и Антония Черноезерского. В народном календаре этот праздник известен как Антон Перезимник.
В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.
30 января в православных церквях будут совершаться молебны в честь двух святых с именем Антоний. Один из них — святой Антоний Черноезерский, другой — Антоний Великий.
Антоний Великий — один из первых христианских подвижников, живший приблизительно в 251–356 годах. Он стал основателем отшельнического монашества, посвятив свою жизнь аскетическим практикам и духовным поискам. Согласно преданию, однажды, войдя в храм, он услышал слова из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной». Затем Антоний принял решение отречься от мирских благ и наследства, посвятив себя молитвенным подвигам и уединению.
Фото: iStock/Venerala
Антоний Черноезерский — преподобный, основатель Богородице-Рождественского Черноезерского монастыря. По некоторым данным, в XVI веке Антоний обосновался на берегу одного из озёр, расположенных на территории Новгородской земли, примерно в 40 верстах от Череповца. Там он возвёл церковь. Вся жизнь святого была посвящена молитвам и усердному труду. Он не снимал с себя тяжёлые оковы, которые носил на теле, часто отказывал себе в пище, был строг к себе. Господь одарил его способностью совершать чудеса и предвидеть будущее, и преподобный Антоний использовал свой дар, чтобы помогать людям.
Фото: iStock/kdshutterman
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
1. В день памяти преподобного Антония необходимо посетить храм и обратиться к святым с мольбой о защите от недугов, жизненных испытаний и семейных неурядиц.
2. В этот жень нужно сделать как можно больше дел по дому или на работе. Также нужно заниматься уборкой, стиркой, проветриванием постельных принадлежностей и наведением порядка в сараях.
3. Чтобы не навлечь беду, необходимо избегать конфликтов и ссор в этот день.
1. В день Антона Перезимника не следует заниматься рукоделием: прясть, вязать или вышивать. Считается, что нарушение этого запрета может привести к спутыванию нитей судьбы.
2. Нельзя оставлять на столе пустую посуду, иначе жизнь превратиться превратиться в череду пустых и бессмысленных занятий.
3. В этот день принято не приглашать гостей и не посещать чужие дома, поскольку считается, что посторонние люди могут принести несчастье и разрушить гармонию, благополучие и достаток.
4. Не стоит делиться своими долгосрочными планами или хвастаться достижениями — это может привести к тому, что задуманное не осуществится.
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Праздник двух Антониев
30 января в православных церквях будут совершаться молебны в честь двух святых с именем Антоний. Один из них — святой Антоний Черноезерский, другой — Антоний Великий.
Антоний Великий — один из первых христианских подвижников, живший приблизительно в 251–356 годах. Он стал основателем отшельнического монашества, посвятив свою жизнь аскетическим практикам и духовным поискам. Согласно преданию, однажды, войдя в храм, он услышал слова из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной». Затем Антоний принял решение отречься от мирских благ и наследства, посвятив себя молитвенным подвигам и уединению.
Фото: iStock/Venerala
Антоний Черноезерский — преподобный, основатель Богородице-Рождественского Черноезерского монастыря. По некоторым данным, в XVI веке Антоний обосновался на берегу одного из озёр, расположенных на территории Новгородской земли, примерно в 40 верстах от Череповца. Там он возвёл церковь. Вся жизнь святого была посвящена молитвам и усердному труду. Он не снимал с себя тяжёлые оковы, которые носил на теле, часто отказывал себе в пище, был строг к себе. Господь одарил его способностью совершать чудеса и предвидеть будущее, и преподобный Антоний использовал свой дар, чтобы помогать людям.
Приметы на 30 января
Фото: iStock/kdshutterman
- Если в ночь на Антона по небу плывут облака это предвещает хороший урожай зерновых. Если же ночь была лунной и ясной, то урожай может оказаться не таким обильным.
- На Антониев день до полудня было пасмурно и тепло — весна придёт рано.
- Длинные сосульки с крыш свисают – морковь и свекла уродятся.
- Идёт снег 30 января — весна придёт с опозданием.
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Что можно делать в Антонов день
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
1. В день памяти преподобного Антония необходимо посетить храм и обратиться к святым с мольбой о защите от недугов, жизненных испытаний и семейных неурядиц.
2. В этот жень нужно сделать как можно больше дел по дому или на работе. Также нужно заниматься уборкой, стиркой, проветриванием постельных принадлежностей и наведением порядка в сараях.
3. Чтобы не навлечь беду, необходимо избегать конфликтов и ссор в этот день.
Что нельзя делать в этот день
1. В день Антона Перезимника не следует заниматься рукоделием: прясть, вязать или вышивать. Считается, что нарушение этого запрета может привести к спутыванию нитей судьбы.
2. Нельзя оставлять на столе пустую посуду, иначе жизнь превратиться превратиться в череду пустых и бессмысленных занятий.
3. В этот день принято не приглашать гостей и не посещать чужие дома, поскольку считается, что посторонние люди могут принести несчастье и разрушить гармонию, благополучие и достаток.
4. Не стоит делиться своими долгосрочными планами или хвастаться достижениями — это может привести к тому, что задуманное не осуществится.
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Елена Генералова