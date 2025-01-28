Петров день 29 января: как не привлечь беду в дом и не остаться без денег, приметы

Фото: iStock/Zzvet
29 января 2025 года отмечается народный праздник Петр-полукорм, который является важной датой в народном календаре. Верующие православной церкви в этот день чтут память святого апостола Петра, и с этим днем связано множество народных примет и обычаев.
Подробности читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/samuel howell
В церковном календаре 29 января — день, посвящённый чествованию вериг святого и всемилостивого апостола Петра. Однажды Пётр был схвачен и брошен в темницу за распространение христианской веры. Его заковали в оковы, но ночью произошло чудо: в темницу явился ангел, который разбудил апостола, и «цепи упали с рук его». Пётр поднялся, облачился в одежду и покинул место своего заточения. Свидетели этого чуда сохранили эти оковы и позже передали их христианам.
Со временем люди заметили, что вериги исцеляли больных. Так цепи, которыми был закован апостол Пётр, стали почитаемыми христианами. В II веке папа священномученик Александр учредил праздник в честь апостола Петра.
В начале эти цепи находились в Иерусалиме. Однако в 439 году патриарх Ювеналий преподнёс их в дар императрице Евдокии, супруге византийского императора Феодосия II Младшего. Евдокия посвятила себя делам милосердия и возведению храмов. Она доставила в Константинополь святыни, а одну из цепей отправила в Рим, где она хранилась у её дочери Евдоксии. В Риме для хранения священной реликвии была построена базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи, что в переводе означает «святой Пётр в оковах». Верига Петра и по сей день граниться там.
Праздник «Полукорм» получил своё название потому, что 29 января люди определяли, насколько хватит запасов корма для скота до наступления весны. До наших дней дошла пословица: «На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма». В связи с тем, что в день памяти апостола Петра люди проявляли заботу о животных, святой стал считаться их защитником.
Фото: iStock/Stanislav Sablin
В день памяти апостола Петра принято обращаться к нему с молитвой о здоровье, чтобы больные скорее выздоравливали.
Считается, что если начать новое дело в Петров день, то успех гарантирован. Предварительно рекомендуется очистить дом от ненужных вещей и избавиться от хлама.
В этот день, если вы нашли зерно или крупу, то их нужно поднять, загадать желание и, не произнося его вслух, измельчить. Затем следует бросить их через левое плечо во двор. Считается, что после этого желание сбудется.
Фото: iStock/nieudacza
Не стоит проявлять праздность 29 января, иначе можно оказаться без средств к существованию. Лентяям может грозить безденежье.
В день памяти апостола Петра не стоит вступать в конфликты, распространять слухи и критиковать окружающих, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем.
В этот день не следует избавляться от хлебных остатков и крошек. Их необходимо скормить домашнему скоту, птицам или бездомным животным, что бы не отпугнуть удачу от своей семьи.
29 января стараются не ткать, не прясть и не использовать в работе острые предметы, чтобы не навлечь беду на домочадцев.
Читайте также:
Юрист оценил создание реестра народных целителей
«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе
«Интерес к себе»: Диетолог раскрыл, какая пища выбивает человека из равновесия
История праздника
Фото: iStock/samuel howell
В церковном календаре 29 января — день, посвящённый чествованию вериг святого и всемилостивого апостола Петра. Однажды Пётр был схвачен и брошен в темницу за распространение христианской веры. Его заковали в оковы, но ночью произошло чудо: в темницу явился ангел, который разбудил апостола, и «цепи упали с рук его». Пётр поднялся, облачился в одежду и покинул место своего заточения. Свидетели этого чуда сохранили эти оковы и позже передали их христианам.
Со временем люди заметили, что вериги исцеляли больных. Так цепи, которыми был закован апостол Пётр, стали почитаемыми христианами. В II веке папа священномученик Александр учредил праздник в честь апостола Петра.
В начале эти цепи находились в Иерусалиме. Однако в 439 году патриарх Ювеналий преподнёс их в дар императрице Евдокии, супруге византийского императора Феодосия II Младшего. Евдокия посвятила себя делам милосердия и возведению храмов. Она доставила в Константинополь святыни, а одну из цепей отправила в Рим, где она хранилась у её дочери Евдоксии. В Риме для хранения священной реликвии была построена базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи, что в переводе означает «святой Пётр в оковах». Верига Петра и по сей день граниться там.
Петр-полукорм
Праздник «Полукорм» получил своё название потому, что 29 января люди определяли, насколько хватит запасов корма для скота до наступления весны. До наших дней дошла пословица: «На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма». В связи с тем, что в день памяти апостола Петра люди проявляли заботу о животных, святой стал считаться их защитником.
Приметы на 29 января
Фото: iStock/Stanislav Sablin
- В случае, если в этот день стоит морозная погода, лето обещает быть знойным.
- Если на Петра разыграется метель, то лето будет дождливым.
- Северный ветер предвещает наступление морозов и похолодание.
- Яркий месяц с крутыми рогами — к легкому и приятному морозу.
- Если на закате солнце окрасится в красные тона, то следующий день будет морозным и солнечным.
- Если ночью стоит мгла, то можно ожидать ясной погоды.
Синоптик раскрыл, что ждет москвичей в феврале
Что можно делать в праздник «Полукорм»
В день памяти апостола Петра принято обращаться к нему с молитвой о здоровье, чтобы больные скорее выздоравливали.
Считается, что если начать новое дело в Петров день, то успех гарантирован. Предварительно рекомендуется очистить дом от ненужных вещей и избавиться от хлама.
В этот день, если вы нашли зерно или крупу, то их нужно поднять, загадать желание и, не произнося его вслух, измельчить. Затем следует бросить их через левое плечо во двор. Считается, что после этого желание сбудется.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/nieudacza
Не стоит проявлять праздность 29 января, иначе можно оказаться без средств к существованию. Лентяям может грозить безденежье.
В день памяти апостола Петра не стоит вступать в конфликты, распространять слухи и критиковать окружающих, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем.
В этот день не следует избавляться от хлебных остатков и крошек. Их необходимо скормить домашнему скоту, птицам или бездомным животным, что бы не отпугнуть удачу от своей семьи.
29 января стараются не ткать, не прясть и не использовать в работе острые предметы, чтобы не навлечь беду на домочадцев.
Читайте также:
Юрист оценил создание реестра народных целителей
«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе
«Интерес к себе»: Диетолог раскрыл, какая пища выбивает человека из равновесия
Елена Генералова