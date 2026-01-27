Для мигрантов ужесточат условия получения гражданства в России
Мигрантам потребуется справка о несудимости из-за рубежа для получения гражданства РФ
Кабинет министров одобрил инициативу МВД, обязывающую мигрантов подтверждать отсутствие судимости в родной стране при оформлении гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в РФ. Об этом сообщают «Известия».
Согласно новым правилам, иностранным гражданам необходимо заранее получить и предоставить соответствующую справку от властей своего государства. Лица, не достигшие четырнадцати лет, от обязанности предоставлять справку освобождаются.
В Татарстане готовят новую жилищную программу для молодежи
Также особая ситуация у граждан Украины: для них устанавливается переходный период в два года. За это время от украинцев не будут требовать справку о судимости, учитывая сложности с получением этого документа.
«Может показаться, что поправки способны в какой-то мере ухудшить положение иностранных граждан, но тем не менее эта процедура направлена на защиту прав и безопасности страны», — цитируют «Известия» гендиректора группы «Рацио» юриста Наталью Голоснову.Судимость, полученная за пределами России, также будет являться основанием для аннулирования уже выданных документов на российское гражданство или ВНЖ. При этом действие новых норм не распространяется на решения, принятые до момента вступления инициативы в силу.