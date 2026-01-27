Для мигрантов ужесточат условия получения гражданства в России

27 января 2026, 04:40

Мигрантам потребуется справка о несудимости из-за рубежа для получения гражданства РФ

Фото: iStock/shakzu

Кабинет министров одобрил инициативу МВД, обязывающую мигрантов подтверждать отсутствие судимости в родной стране при оформлении гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в РФ. Об этом сообщают «Известия».





Согласно новым правилам, иностранным гражданам необходимо заранее получить и предоставить соответствующую справку от властей своего государства. Лица, не достигшие четырнадцати лет, от обязанности предоставлять справку освобождаются.





«Может показаться, что поправки способны в какой-то мере ухудшить положение иностранных граждан, но тем не менее эта процедура направлена на защиту прав и безопасности страны», — цитируют «Известия» гендиректора группы «Рацио» юриста Наталью Голоснову.