Аферисты начали звонить родителям от лица администрации школ

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Мошенники начали звонить москвичам, представляясь сотрудниками администрации школы, и просить продиктовать код из SMS от «Госуслуг». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки столицы.
«Аферисты могут позвонить вам от лица администрации школы и запросить код из SMS от портала госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии. Помните, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.В департаменте призвали не называть коды неизвестным, кем бы они не представились. Также там попросили не предоставлять никаких личных данных. Если звонящий представляются сотрудником службы безопасности банка или другой организации, лучше сразу прекратить разговор.
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