На Урале возбудили уголовное дело о незаконном удержании 22 детей в рехабе

27 ноября 2025, 01:22

Фото: iStock/simpson33

В Свердловской области возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы подростков в реабилитационном центре, расположенном в частном коттедже поселка Исеть. Об этом заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.





Дело квалифицировано по ч.2 ст.127 УК РФ. За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.



По информации следствия, в трехэтажном коттедже на улице Железнодорожников находились 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Ребят привезли из разных регионов (Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, а также Кировской и Свердловской областей).



