На Урале возбудили уголовное дело о незаконном удержании 22 детей в рехабе
В Свердловской области возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы подростков в реабилитационном центре, расположенном в частном коттедже поселка Исеть. Об этом заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Дело квалифицировано по ч.2 ст.127 УК РФ. За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
По информации следствия, в трехэтажном коттедже на улице Железнодорожников находились 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Ребят привезли из разных регионов (Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, а также Кировской и Свердловской областей).
Арестованный администратор пыточного рехаба склонял девочек к интиму
Следователи уже побывали на месте происшествия. Теперь они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы, чтобы дать ситуации надлежащую правовую оценку.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что при внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружили. Позднее врачи устроят подросткам более тщательное медицинское обследование.
До завершения расследования всех несовершеннолетних планируют разместить в специализированном детском центре.
26 ноября сообщалось, что в Питере накрыли филиал украинских мошенников. Отмечается, что через него у россиян похитили минимум 50 миллионов рублей. Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.