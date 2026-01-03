Аферисты стали выманивать деньги и личные данные под предлогом замены счетчиков воды

03 января 2026, 05:34

Фото: iStock/NanoStockk

В МВД рассказали о двухэтапной схеме мошенничества, при которой преступники выманивают персональные данные и деньги у граждан, представляясь сотрудниками водоканала. Об этом пишет ТАСС.





На первом этапе аферы злоумышленник звонит жертве, представляясь работником водоснабжающей организации. Он «информирует» о необходимости замены счётчиков воды и для оформления документов запрашивает конфиденциальные данные, в первую очередь — номер СНИЛС.



