Аферисты стали выманивать деньги и личные данные под предлогом замены счетчиков воды
В МВД рассказали о двухэтапной схеме мошенничества, при которой преступники выманивают персональные данные и деньги у граждан, представляясь сотрудниками водоканала. Об этом пишет ТАСС.
На первом этапе аферы злоумышленник звонит жертве, представляясь работником водоснабжающей организации. Он «информирует» о необходимости замены счётчиков воды и для оформления документов запрашивает конфиденциальные данные, в первую очередь — номер СНИЛС.
Вскоре после этого поступает второй звонок, якобы от сотрудников полиции или следственных органов. Они предупреждают гражданина РФ, что на его счетах замечены необычные операции, а сам он попал под подозрение в незаконной деятельности.
Чтобы снять с себя обвинения, жертве предлагают передать деньги «на экспертизу». В результате напуганный человек, следуя инструкциям, отдает свои сбережения преступникам.
Для большей убедительности схемы мошенники иногда разрешают пострадавшим оставить себе небольшую сумму на текущие расходы.