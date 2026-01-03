03 января 2026, 04:14

Фото: iStock/grafoto

Крупный пожар охватил торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в официальном канале МЧС России в Max.





Уточняется, что возгорание случилось на улице 1-ая Рыбная в павильонах рынка «Щедруха». Огонь быстро распространился, однако тушение осложняется высокой пожарной загрузкой на территории.





«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение на площади 3 тысячи "квадратов"», — говорится в публикации.