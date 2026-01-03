Крупный пожар охватил торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде
Крупный пожар охватил торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в официальном канале МЧС России в Max.
Уточняется, что возгорание случилось на улице 1-ая Рыбная в павильонах рынка «Щедруха». Огонь быстро распространился, однако тушение осложняется высокой пожарной загрузкой на территории.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение на площади 3 тысячи "квадратов"», — говорится в публикации.На месте уже работают 57 сотрудников, которые задействовали 18 единиц специальной техники. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
