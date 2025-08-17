В России утвердили новые критерии изъятия заброшенных земельных участков
С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые критерии изъятия бесхозных земельных участков, включая захламление более 50% территории, отсутствие построек в установленные сроки и неухоженные сорняки, заявил замглавы комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.
Причиной изъятия участков станет отсутствие возведённого и зарегистрированного объекта в установленные сроки: 5 лет — для земель под строительство, 7 лет — под ИЖС. Другими основаниями послужат захламление более половины территории отходами или мусором, а также наличие сорных растений выше 1 метра на 50% площади, если нарушения не устранены в течение года. По словам Колунова, изъятие — крайняя мера: сначала владельцу направят предупреждение и предоставят возможность устранить нарушения.
Процедура изъятия включает несколько этапов: при выявлении нарушений собственник получит предупреждение без штрафа. Если в течение полугода ситуация не изменится, Росреестр инициирует судебное разбирательство. Штраф за неисполнение требований составит 20–50 тыс. рублей, а участок будет продан с публичных торгов.
Исключения предусмотрены для случаев стихийных бедствий, ареста имущества или доказанных препятствий со стороны властей (например, неподключения к коммуникациям). Для давно приобретённых участков срок освоения отсчитывается с 1 марта 2025 года, а крайний срок устранения нарушений — 1 сентября 2028 года.
