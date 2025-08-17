В России утвердили новые критерии изъятия заброшенных земельных участков

17 августа 2025, 03:50

Фото: Istock/Konstantin Aksenov

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые критерии изъятия бесхозных земельных участков, включая захламление более 50% территории, отсутствие построек в установленные сроки и неухоженные сорняки, заявил замглавы комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.