Агроном Викулов назвал три сорта винограда для богатого урожая в Подмосковье

01 мая 2026, 16:10

Фото: Istock/Paulo Castro

Агроном Владимир Викулов рассказал, какие сорта винограда дадут богатый урожай в Подмосковье.





В беседе с изданием «Москва 24» специалист сообщил, что для средней полосы стоит выбирать зимостойкие гибриды амурского винограда, например «Потапенко». Его ягоды уступают по вкусу, зато сорт не требует укрытия на зиму.

«Значительно лучше на вкус ягоды сортов «Румба», «Голубок», «Денисовский». Но они уже укрывные, то есть осенью, после сбора урожая и листопада, их нужно будет снять со шпалеры, укутать нетканым материалом, потом плёнкой и оставить зимовать. А открыть примерно в марте, когда снег сойдёт и почва оголится», — пояснил агроном.