Пять летевших в РФ самолётов турецкой авиакомпании повернули обратно на половине пути

17 октября 2026, 02:32

Пять летевших в Москву самолётов Turkish Airlines развернулись обратно в Турцию

Фото: iStock/Dushlik

Пять самолётов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву, в ночь на субботу развернулись на половине пути и стали возвращаться в Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.