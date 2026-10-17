Пять летевших в РФ самолётов турецкой авиакомпании повернули обратно на половине пути
Пять самолётов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву, в ночь на субботу развернулись на половине пути и стали возвращаться в Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Речь идёт о рейсах, которые вылетели из Антальи во Внуково. По информации ТАСС, они изменили курс в небе над Польшей и Белоруссией. Уточняется, что как минимум один борт совершит посадку в Стамбуле.
Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В ведомстве пояснили, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полётов.
Вчера «Радио 1» передавало, что в Тосненском районе Ленинградской области погибла верблюдица, которую местные жители обнаружили в канаве в тяжёлом состоянии. Очевидцы, стремясь помочь умирающему животному, начали обзванивать все инстанции, но первым за верблюдицей прибыл её хозяин. Он прицепил животное к трактору и поволок за собой. Подробности читайте здесь.
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